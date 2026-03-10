Acompañado solo de 3 de sus candidatos a diputados por Arequipa y sin simpatizantes, el candidato presidencial Carlos Espá, del partido Sí Creo, se presentó en conferencia de prensa en la Plaza de Armas de la Ciudad Blanca, donde anunció la creación de un Ministerio de Infraestructura.

“Lo que nosotros estamos planteando es la creación de un Ministerio de Infraestructura, llamado Ministerio de Obras Públicas que va a absorber las diferentes reparticiones de diversos ministerios; del ministerio de Educación por ejemplo la construcción de escuelas, del Ministerio de Salud, la construcción y mantenimiento de hospitales y postas médicas”, manifestó.

Candidato presidencial Carlos Espá en Arequipa (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Cabe precisar que en julio del 2023 se creó la Autoridad Nacional de Infraestructura (Anin), la cual asumió proyectos iguales o mayores a 200 millones de soles, entre ellos el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren) Sur en la región Arequipa.

Respecto a lo que pasaría con estos proyectos que fueron asumidos por la Anin, Espá señaló que serían transferidos al nuevo ministerio.

“Va a desaparecer la Anin (...) los proyectos van a ser asimilados. Así como vamos a desaparecer la Anin, vamos a desaparecer la ATU (Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao)”, añadió.

