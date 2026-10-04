Los candidatos al Gobierno Regional de Arequipa y a la Municipalidad Provincial de Arequipa iniciaron hoy la jornada electoral con los desayunos en compañía de sus familiares, militantes o demás postulantes, antes de acudir a cumplir con su deber ciudadano.

El candidato al Gobierno Regional César Huamantuma y el postulante a la Municipalidad Provincial Renzo Salas compartieron un adobo arequipeño junto a militantes y dirigentes de su movimiento regional. El desayuno se realizó en la tercera cuadra de la calle Melgar.

En tanto, el candidato Alfredo Benavente acudió al mercado San Camilo, donde desayunó adobo junto a sus familiares y candidatos a regidores. En el mismo centro de abastos también desayunó Yamel Romero, quien aprovechó las primeras horas de la jornada electoral para compartir con sus allegados.

Por su parte, Deyanira Salazar tomó desayuno en su local de campaña, ubicado en la calle 15 de Agosto, acompañada de integrantes de su equipo.

Deyanira Salazar desayunó en su local de campaña (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

El candidato Benigno Cornejo permaneció en su vivienda, ubicada en la calle Hernando de Luque, en el sector de Cerro Viejo, distrito de Cerro Colorado, donde desayunó antes de continuar con sus actividades electorales.

Mientras que Elmer Cáceres Llica eligió una olla común para iniciar su jornada. El candidato desayunó junto a su familia en la olla común Los Jazmines, ubicada en la parte alta del distrito de Cayma.

Elmer Cáceres Llica desayunó en el local de olla común junto a su familia

Tras los desayunos, los candidatos tienen previsto cumplir con sus respectivas actividades electorales y acudir a sus locales de votación para ejercer su derecho al sufragio.