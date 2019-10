Candidatos de Arequipa que se perfilan para elecciones congresales del 2020

Rostros de políticos conocidos se suman a la cartelera de posibles candidatos de Arequipa para las elecciones congresales convocadas por el Jurado Nacional de Elecciones para enero del 2020, luego que se de el cierre del Parlamento por el presidente Martín Vizcarra.

El exregidor provincial Cristhian Talavera, fue el primero en demostrar su interés con algunas pintas en las calles. También están el exalcalde de Yanahuara, Elvis Delgado; Ronald Ibañez, exautoridad de José Luis Bustamante y Rivero; Víctor Hugo Rivera, excandidato a la municipalidad provincial; Yamel Romero Peralta, exalcalde de Arequipa; Mauricio Chang, exconsejero regional por Islay; Edwin Martínez, exedil de Mariano Melgar y la excongresista Ana María Choquehuanca.

CONFIRMAN. Por ahora, los únicos que han confirmado su participación son Cristhian Talavera , por Alianza Para el Progreso y Yamel Remero, que no define partido político

"Nosotros como partido ya hemos enviado los documentos de los precandidatos a Lima y deben ser retornados la semana que viene, para hacer el proceso de elección internas. Entre los precandidatos estoy postulando", manifestó Talavera.

A estos se suman Mauricio Chang y Edwin Martínez, quienes están en la lista de precandidatos de Acción Popular.

Quienes están analizando su participación son Víctor Hugo Rivera y Elvis Delgado.

"Actualmente, como movimiento de Juntos por Arequipa, estamos analizando una alianza con dos partidos políticos. La decisión se definirá antes de acabar este mes. No me quita el sueño, pero es una alternativa que no descarto", manifestó Rivera.

Mientras tanto, Elvis Delgado aseguró tener la invitación de seis partidos políticos y la decisión de postular en el proceso electoral será tomado la próxima semana. "De postular, lo haré como invitado", dijo.

ESPERA. Al parecer, quien desea postular en este proceso es la excongresista Ana María Choquehuanca, quien aseguró que dentro de su trabajo quedaba pendiente la aprobación de seis proyectos de ley.

"Aún no se ha decidido nada. Estamos esperando lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones y de ahí veremos que decisión tomar. No podemos meter a todos los exparlamentarios en el mismo saco", dijo Choquehuanca.

PROPUESTA. El movimiento regional, Alianza, Tradición y Futuro (ATF), está en diálogo con dos partidos nacionales para conformar una alianza política para las próximas elecciones del 2020. Jorge Sumari, representante de ATF, indicó que cuentan con cuadros para participar en el proceso.

"Vamos a postular con exfuncionarios del gobierno regional. Nuestra idea es tener representación política en este proceso y estar listos para las elecciones del 2021. Por ahora, daremos la oportunidad a jóvenes para que tengan presencia", manifestó Sumari.