La primera edición de la Competencia de Carros Lonccos 2026, terminó convertida en una vitrina para candidatos que participan en las elecciones de 2026. Dos de los vehículos hicieron referencias directas a postulantes, mientras la propia alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, aprovechó el recorrido para mostrarse ante el público.

Uno de los vehículos fue denominado “El Casco” y tenía como principal elemento la representación del volcán Misti, sobre cuya cima se colocó un casco. Aunque no exhibía directamente el nombre de una organización política, en la parte delantera llevaba la frase “Arequipa con Benavente”, en alusión a Alfredo Benavente, candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa por Ahora Nación, cuyo símbolo es precisamente un casco.

El segundo vehículo, denominado “El Bigote Loco”, tuvo una referencia aún más directa. El nombre alude a Alfredo Zegarra, candidato al Gobierno Regional de Arequipa por Fuerza Arequipeña. Además, el carro exhibía el símbolo de esta organización política, representado por un toro con una casa en la parte superior y acompañado de botargas del logo del movimiento y una imitación del alcalde.

Oscco apareció sobre una “combi” que tenía la inscripción “La lucha es por todos” en alusión a su campaña de pasaje a un sol, su caballito de batalla en esta lid política. Nadie controló que no se hiciera proselitismo.