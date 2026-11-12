Horas después de la captura de 12 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Nuevos Orientales” o “Los Extranjeros del Sur” realizada por La Fiscalía y la Policía Contra el Crimen Organizado, las fuerzas del orden realizaron una segunda intervención que permitió detener a seis extranjeros señalados como miembros de otra facción llamada “Los Temibles Orientales”, investigados por delitos como sicariato, extorsión, explotación sexual, organización criminal y lavado de activos en Arequipa.

Según el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, la organización usaba diferentes negocios como fachada para justificar sus ganancias ilícitas, proveniente de los delitos de explotación sexual, sicariato y extorsión y otros, con la supuesta venta de alimentos y bebidas, cuando el fin era fichar y reunir a integrantes de la organización, alquilar vehículos e inmuebles para cometer actos ilícitos.

La operación estuvo a cargo de los detectives de Extorsiones de la Divincri que con apoyo del personal de la SUAT, Escuadrón de Emergencia y la Unidad de Servicios Especiales se movilizaron a 9 inmuebles a los distritos de Cerro Colorado, Miraflores y Alto Selva Alegre, donde allanaron 10 inmuebles entre viviendas y negocios, permitiendo la ubicación y captura de seis de ocho objetivos, a quienes se les dicto 15 días de detención preliminar.

DETENIDOS

Entre los capturados figura el colombiano Carlos Andrés Ortiz Jaramillo (42), conocido como “Chocho” o “Sebastián”, identificado por los investigadores como el presunto cabecilla de la organización y encargado de recibir el dinero procedente de sus actividades ilícitas.

También cayeron los venezolanos Roxana del Valle Guillén Rondón (38), alias “Chana”, a quien se atribuye el papel de administradora y lugarteniente de la presunta red criminal. Elyis Báez Martínez (41), alias “Dany”, Luis Tomás Rojas Hernández (37), conocido como “Lucho”, y Samuel Jesús Salazar Wettel (28), alias “Samu” eran protectores del cabecilla además de ejecutar actos extorsivos. En cuanto a Diego Rodríguez Rodríguez (20), alias “Diestro”, la Policía lo señala como presunto gatillero de la organización; es decir, se encargaba de ejecutar crímenes por encargo. Todos ellos sería colaboradores de “Los Nuevos Orientales”.

ALLANAMIENTOS

Durante la operación se inspeccionaron 10 inmuebles entre viviendas, el condominio Fray Pedro Urraca, el restaurante “El Huerto Majeño” y el carwash “J&S”, estos tres situados en Cerro Colorado.

Como resultado de las diligencias, se incautaron siete vehículos, entre ellos tres Toyota Etios, un Hyundai Grand i10 y un Chevrolet Groove. También se hallaron un arma de fuego con municiones, dinero, celulares, equipos informáticos y documentación financiera.