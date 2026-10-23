El cementerio La Apacheta registra problemas de seguridad por el hurto de lápidas y otros objetos de bronce, informó hoy el administrador, Francisco Añamuro.

Se han reportado hasta dos casos semanales entre robos e intentos de sustracción. Precisó que, durante el año, se han identificado aproximadamente tres robos de lápidas como tales, mientras que otros hechos corresponden al forzamiento de estructuras y al hurto de crucifijos y floreros.

Ante esta situación, la administración proyecta incorporar cinco vigilantes más a los tres que actualmente resguardan el camposanto, que tiene una extensión aproximada de tres hectáreas.

También se prevé instalar 10 cámaras de videovigilancia adicionales a las 12 existentes, principalmente en los pabellones antiguos, donde se busca reforzar la vigilancia y prevenir nuevos incidentes.

Añamuro informó que los hurtos suelen ocurrir durante la noche o en las primeras horas de la mañana y que los objetos de bronce serían sustraídos para su posterior venta. El último caso reportado ocurrió la semana pasada.

El administrador señaló que se han presentado denuncias ante la Policía y que las medidas de seguridad buscan proteger las tumbas y evitar nuevas profanaciones.