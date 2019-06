​Cerraron discotecas en Av. Dolores, pero volvieron a atender en menos de 24 horas

Síguenos en Facebook

Los funcionarios de la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero clausuraron varias discotecas la madrugada del sábado en la avenida Dolores, pero, este cierre duró menos de 24 horas y durante la noche volvieron a atender.

Los locales Ginza, Plus Bar, Ibiza y El Picante fueron intervenidos por no contar con la licencia de funcionamiento para el servicio que prestaban, sin embargo, en la noche, algunos locales atendieron sin inconvenientes.

Los vecinos muestran su malestar, debido a las peleas que se surgen durante la noche. La situación es intolerable durante los fines de semana, cuando la concurrencia a los locales de diversión aumenta considerablemente.