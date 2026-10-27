Un choque entre un bus interprovincial de la empresa Julsa, un tráiler y una camioneta dejó al menos 4 muertos y 10 heridos la mañana de hoy en la carretera Panamericana Sur KM. 807+500, a la altura del sector de Chira, en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná en Arequipa.

De acuerdo a la información policial, el accidente de tránsito ocurrió aproximadamente a las 8:07 horas. La camioneta de placa AAE-773 quedó destruida por el impacto y a consecuencia fallecieron los 4 ocupantes.

Muertos y heridos en la Panamericana Sur, tras choque de la empresa Julsa en la provincia de Camaná

Se informó que la camioneta prestaba el servicio de traslado de pasajeros entre camaná y el anexo de Secocha. Mientras que el bus y el tráiler terminaron con daños tras chocar lateralmente.

RELACIÓN DE HERIDOS

Según los primeros reportes, hay 10 heridos entre los conductores y pasajeros del bus, quienes fueron trasladados al hospital de Camaná.

Lovisse Aitana Flores Cari (2 años) Enma Guiselle Flores Cari (4 años) Lourdes Haydee Cari Quispe (36 años) Fermina Charca Bustincia (62 años) Fidel Santillan Melgarejo (43 años) Juvenal Anacasi Huarachi (39 años) Diego Carrillo Cosntacio (30 años) Fredy Colque Canqui (52 años) Nelly Gutiérrez Mendoza (33 años) Aquilino Consa Mamani (52 años)

Mientras se retira los vehículos siniestrados, el tránsito en la Panamericana Sur es restringido y los conductores exhortan a manejar con cuidado.

CEREMONIA DE ENTREGA DE PATRULLEROS

Mientras los pasajeros esperaban la llegada de la Policía y la ambulancia, tras el accidente, la Policía de Camaná participaba en una ceremonia de entrega de 12 patrulleros para las comisarías distritales.

La ceremonia se realizó en la Plaza de Armas con la presencia policial y la bendición de un padre.