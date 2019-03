Choquehuanca: “Asesores del gobernador debieron buscar el respaldo de más autoridades”

Síguenos en Facebook

Luego de las versiones que dio a través de los medios de comunicación el gobernador de Puno, Walter Aduviri, donde califica de “borracho” a su colega arequipeño Elmer Cáceres. La Congresista Ana María Choquehuanca, dio a conocer su opinión indicando que “todos conocen el perfil que tiene Aduviri como una persona radical y muchas veces intratable. Los asesores (del gobernador Elmer Cáceres) debieron buscar el respaldo de más autoridades”.

Comentó que la próxima semana la bancada arequipeña se va reunir para analizar el tema de la construcción de la represa Paltutre y buscar una solución recomendando al gobernador que sostenga una reunión con ellos para sacar adelante los proyectos que están relegados en Arequipa.

Comentó que no si otras regiones no quieren trabajar con Arequipa, se puede hacer de manera independiente ya que no necesita de Puno puesto que existe una descentralización.