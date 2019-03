Christian Ramos: "Estoy preparado para poder jugar si el técnico lo requiere"

Síguenos en Facebook

¿Tendrá el visto bueno del técnico Pautasso?. Christian Ramos, defensor de FBC Melgar tuvo esta mañana su primer entrenamiento con sus compañeros en el estadio Monumental de la UNSA y podría debutar con la camiseta rojinegra el martes ante San Lorenzo por la Libertadores.

el motivo por el que la sombra Ramos debute sería porque el defensor ecuatoriano Jhon Narváez está lesionado y estará sin poder jugar al menos 10 días.

"Yo me encuentro bien físicamente, no tiré al abandono y entrené por mi cuenta, además estuve trabajando normal en el club de donde vengo. No sé si debutaré, esa es una decisión del técnico, pero yo estoy listo para poder jugar", señaló el defensa de la Selección Peruana.

Añadió además que desde antes que Melgar clasifique a la fase de grupos, la decisión de llegar al equipo rojinegro ya estaba tomada. "De todas maneras iba a venir, porque Melgar es una institución que viene peleando cosas importantes. Si se da la opción de ampliar el vínculo por un año Melgar siempre tendrá la primera opción", resaltó el central.