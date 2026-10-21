La Capitanía de Puerto de Mollendo dispuso el cierre de puertos para toda actividad marítima a partir de las 16:00 horas de este miércoles 21 de octubre, debido a la presencia de oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad. La medida consta en la Resolución de Capitanía N.º 060-2026/MGP/DICAPI/MO.

De acuerdo al documento, el cierre alcanza al muelle Tisur “C”, muelle Tisur “F”, Terminal Multiboyas Mollendo, Terminal Multiboyas Monte Azul, puerto de Matarani (muelle Ocean Fish). Además, comprende las caletas de Lomas de Jesús, Agualima, Chiguas, El Faro, San José, Arantas, Quilca, La Planchada y Atico.

Entre las actividades que no se realizarán están los paseos turísticos, náutica recreativa, acuicultura, pesca industrial y artesanal, subacuáticas y recreacionales dentro de estas jurisdicciones.

ALERTA POR OLEAJES

La medida responde al aviso de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú que advierte oleajes anómalos, de moderada a fuerte intensidad.

Según la entidad, en el litoral sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna), el oleaje se incrementará a fuerte desde la tarde del jueves 22 y disminuirá a moderado en la tarde del viernes 23 de octubre. El fenómeno tendrá mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas hacia el suroeste.

Es así que en estos días el mar presentará alturas de olas entre dos y tres veces más sobre sus condiciones normales.