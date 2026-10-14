El Club Draga, del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, se proclamó campeón del Torneo Clausura Sub-16 de Polo Acuático en la categoría femenina. El evento deportivo fue llevado a cabo por la Federación Deportiva Peruana de Deportes Acuáticos (FDPDA) del 9 al 11 de octubre.

El podio lo completaron STM Rímac del Cercado de Lima, con la medalla de plata, y el Club Padre José de Selva Alegre, con el bronce.

Además, las arequipeñas también dominaron los premios individuales, pues Ariana Manrique fue elegida mejor arquera, Alma Ticona fue distinguida como mejor jugadora de la competencia y Rubí Rojas como la máxima goleadora. Asimismo, el equipo fue dirigido por el profesor Humberto Ticona.

Tras alzar el título del Clausura, Draga se medirá en noviembre en los playoffs con Acuática Sport Center de Lima, campeón del Apertura, para definir al monarca de la temporada 2026.

Por su parte, en la categoría masculina, Regatas Lima ganó el Clausura y STM Rímac fue segundo. El Club Draga logró el tercer lugar.