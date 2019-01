¿Coimas en municipio de Samuel Pastor La Punta en Camaná para playazos?

Síguenos en Facebook

Diario Correo tuvo acceso a un audio sobre una conversación entre tres personas, la cual revelaría el presunto negociado al que se somete la entrega de autorizaciones durante la temporada de verano para llevar a cabo los denominados “playazos” en el balneario La Punta del distrito Samuel Pastor en la provincia de Camaná.

El diálogo se habría desarrollado a mediados de diciembre de 2015, entre el representante de una empresa distribuidora de cerveza, el entonces alcalde distrital, Marcelo Córdova Monroy y un trabajador al que se menciona con el nombre de Diler.

Básicamente, la conversación entre la autoridad y el empresario, gira en ponerse de acuerdo sobre el monto que el segundo pagará para obtener autorización municipal y llevar a cabo un espectáculo musical en la playa La Punta el 1 de enero del 2016, con motivo de Año Nuevo.

PAGO

La autoridad menciona a una tercera persona de apellido Medrano de quien asegura ya pagó lo solicitado para obtener autorización.

También asegura que el representante de una marca de cerveza, le ha pagado 15 mil soles pese a haberle financiado la campaña electoral del 2014.

Córdova es hombre de confianza del gobernador Elmer Cáceres Llica y gerente ejecutivo de la Autoridad Autónoma de Majes y fue vacado del cargo de alcalde por el jurado Nacional de Elecciones antes de cumplir su segundo año de gestión.

TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO

Alcalde: Adelante señor

Empresario: Bien que me he echado repelente porque los moscos pucha que…

Alcalde: Qué moscos va haber. (Habla con una tercera persona que está saliendo de la oficina, y lo despide, antes hablan sobre el permiso que se otorgó a la empresa Backus y la autoridad le orden acudir temprano para supervisar. Se siente chirrido de cierre de puerta y la persona se despide)

Alcalde: Y qué tal, ¿has ido a ver lo que tiene la Backus?

Empresario: Acá trabajando, he sacado los afiches ahí tiene ahora la Brahma qué ha quedado contigo. Yo solo quiero un solo día el primero y aparte yo te apoyo para lo de que tienes una actividad creo me dijo que tenías una actividad para un pueblo…

Alcalde: Hummm, eso ya me ha puesto un pata ya.

Empresario: ¿Sí? Ya pue inge el año pasado también he pagado, ahora tengo la licencia, ya para qué necesito otra. He pagado hace tiempo. Déjeme hacer el primero, su gente por qué no chambea para mí y me ponen el cerco y yo les pago, les pago mil y yo les pongo material, tengo que comprar 300 metros de malla Rashell y 60 palos.

Alcalde: Ahhhh? No paga…

Empresario: Y los baños químicos cómo van a hacer

Alcalde: Yo estoy trayendo 40 baños químicos listos para instalar.

Empresario: Y eso no me los puede instalar también ahí?

Alcalde. También sí, claro.

Empresario: Póngame unos treinta y ahí ya sumando.

(silencio)

Empresario: Ya pue inge, yo le voy a dar un número.

Alcalde: Cómo un número.

Empresario: Lo que puedo pagar ese día

Alcalde: Ya a ver

Empresario: Lo que yo puedo pagar por ese día, me pone los baños químicos, le voy a pagar a su gente, solamente los baños, me da el permiso y le doy cuatro mil, un solo día, acaso es todos los fines de semana, de los otros será todos los fines de semana.

Alcalde: No paga. Marco me va pagar 15 mil, él ha apostado por mí y me ha dado dinero y de todo en la campaña, cuatro mil soles? ¡¡¡Nooo!!!

Empresario: Pero yo quiero un solo día inge, si voy por conducto regular me cuesta 120 soles.

Alcalde: Jajajaja, no sé.

Empresario: Ya pue inge no sea así, cuatro luquitas y me da los baños, préstemelos.

Alcalde. Esos baños son alquilados, en Arequipa me cobran harto.

Empresario: Pero es barato.

Alcalde: Nooooo. Yo los voy a ocupar el 31 para la Plaza Grau.

Empresario: Ya pue, yo los quiero el primero. El otro ya está armando todo, ya está en plena actividad, y a él no le ha cobrado nada.

Alcalde: ¿Tú sabes cuánto ha pagado?

Empresario: ¿Cuánto ha pagado?

Alcalde: Si te digo, 15 lucas onn, me debe, me está pagando y estamos en otros negocios.

Empresario: Pero es todo el verano, yo le estoy ofreciendo cuatro lucas por un día. ¿Por qué no hacemos algo inge, le propongo algo?

Alcalde: A ver.

Empresario: Me da todos los sábados de febrero y yo por evento le pago cuatro mil, por evento, todos los sábados, le doy cuatro, cuatro, cuatro.

Alcalde: Y por qué no agarras toda la temporada.

Empresario: Noooo, tengo una inversión muy gran, de 180 mil soles, estoy llevando Eva Ayllón, Rumba Habana, Mayimbo…

Alcalde: Si puedes

Empresario: No me alcanza…

Córdova: “No me juzguen por acciones del pasado”

Una breve respuesta al contenido del audio que hoy revelamos expresó ayer el ingeniero agrónomo Marcelo Córdova Monroy, ante el requerimiento formulado por Correo.

El gerente ejecutivo de Autodema pidió no ser juzgado por acciones de su pasado sino por lo que hace en sus pocos días al frente de la gestión que le ha confiado el gobernador Elmer Cáceres Llica. “Hay Dios mío, pero por qué se preocupan de esas cosas, por qué no me evalúan de la gestión”, precisó.

También se comprometió a escuchar el contenido de la grabación la misma que le fue remitida vía correo electrónico, tanto a su cuenta institucional como a la personal que él nos proporcionó.

Pidió dos horas para responder ya que estaba haciendo gestiones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Vencido largamente el tiempo de espera, no obtuvimos respuesta, a pesar del compromiso asumido por Córdova. Ayer trascendió que el funcionario habría calificado el audio como falso y grabado de manera ilícita, lo habría hecho para defenderse ante la autoridad regional que tomó conocimiento sobre la grabación.