Colegio de Arequipa obtiene el bicampeonato nacional en ensamble instrumental

La música arequipeña volvió a destacar en el escenario nacional. La institución educativa Nuestra Señora de la Merced, de la UGEL Arequipa Norte, obtuvo el primer lugar en la categoría de ensamble instrumental de los Juegos Florales Escolares Nacionales 2026 y alcanzó el bicampeonato con la interpretación de Cantares de Arequipa.

Las estudiantes representaron a Arequipa con una propuesta musical que puso en valor la identidad y las tradiciones de la región. Su presentación se impuso entre las 26 agrupaciones que llegaron a la etapa nacional de esta competencia, en la que participaron estudiantes de distintas partes del país.

El segundo lugar fue para la institución educativa Gómez Arias Dávila, de la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, que interpretó Acuarela Huánuco. El tercer puesto lo obtuvo la I.E. Daniel Hernández, de Tayacaja, en Huancavelica, con la pieza Rapsodia huancavelicana.

Los Juegos Florales Escolares Nacionales son organizados por el Ministerio de Educación (Minedu) y reúnen a estudiantes que clasifican desde las etapas de sus instituciones educativas, las unidades de gestión educativa local (UGEL) y las direcciones regionales de educación.

En esta edición, la competencia se desarrolló bajo el lema “Sentir, pensar y crear para convivir” y convocó a más de 515 mil estudiantes desde la etapa escolar. Los ganadores recibieron medallas y diplomas, mientras que sus instituciones educativas fueron reconocidas con trofeos.

La fase nacional continuó hoy en el coliseo Eduardo Dibós, en Lima, con las presentaciones de bandas escolares de música y canto solista. El viernes 23 será el turno de las danzas tradicionales y urbanas, antes de la ceremonia de clausura.