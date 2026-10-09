La antigüedad de más de 60 años de la infraestructura de la institución educativa Técnico Agropecuario y Artesanal de San Juan de Tarucani pone en alerta las condiciones en las que estudian los escolares de este distrito arequipeño, ante la próxima temporada de lluvias. Las aulas presentan fisuras y los techos estarían en riesgo de colapsar, por lo que se requiere reconstruir el plantel.

Por otro lado, en la institución educativa N.° 40196 San Juan Bautista de Tarucani, que alberga a 40 estudiantes se realizaron trabajos de mejoras en las aulas de innovación pedagógica y educación técnico-productiva, pero eso no quita el riesgo por lluvias durante la duración del fenómeno El Niño.

Como medida de prevención, el director de la UGEL Arequipa Sur, Fernando Polanco y el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Tarucani, Floro Choque, acordaron ejecutar medidas preventivas para reducir los riesgos en los colegios de la jurisdicción frente a las precipitaciones que podrían presentarse.

Entre las acciones previstas está la limpieza de drenajes, cunetas y vías de acceso, así como el encauzamiento de las torrenteras cercanas a las instituciones educativas. La municipalidad también comprometió maquinaria pesada para atender posibles emergencias, en coordinación con las brigadas y la comunidad campesina.

Por su parte, la UGEL Arequipa Sur brindará asistencia técnica a los directores para el mantenimiento de canaletas, el retiro de mobiliario en desuso y la organización de jornadas de limpieza antes del inicio de las lluvias.

La reunión entre ambas instituciones forma parte de una serie de coordinaciones realizadas por la UGEL Arequipa Sur para revisar las condiciones de los locales escolares ante la temporada de lluvias.