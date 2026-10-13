La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la Región Arequipa (ASIEPRA) respaldó las nuevas normas de disciplina escolar anunciadas por el Gobierno, que contemplan sanciones por faltas leves, graves y muy graves, además de disposiciones sobre la presentación personal de los estudiantes.

El presidente del gremio, Rutbel Begazo Salazar, señaló que los colegios privados analizarán las medidas y las incorporarán en sus reglamentos internos, una vez que se oficialicen.

El Ministro de Educación anunció ayer que no se permitirá en los colegios públicos que los estudiantes vayan con maquillaje, con las uñas pintadas o con el cabello teñido.

“Consideramos que la medida es acertada porque permitirá recuperar la autoridad de los docentes y establecer reglas claras para los estudiantes. En los últimos años, muchos profesores fueron denunciados por intentar corregir conductas o imponer disciplina. Lo que falta ahora es la implementación de la reglamentación de estas normas”, sostuvo.

Entre las conductas que podrían ser sancionadas figuran los daños a la infraestructura escolar, el uso indebido de celulares, las tardanzas injustificadas, las agresiones y la falsificación de firmas. También se consideran faltas muy graves el acoso escolar, la extorsión, la portación de armas y la venta de sustancias prohibidas.

Asimismo, Begazo indicó que las instituciones educativas deberán informar a los padres de familia sobre las disposiciones mediante sus reglamentos internos, antes del proceso de matrícula.

Para implementar las medidas no sería necesario contratar más auxiliares, pues los docentes reportarían las incidencias para registrar las faltas y determinar las medidas correspondientes.

COLEGIOS REALIZAN CAMBIOS

La I.E. San Pio X-Circa ya implentó las medidas del Ministerio de Educación, a través de un comunicado se infromó a los estudiantes y a sus padres que está prohibido el uso de celular según la Ley N° 32385.

En esa misma línea, no está permitido el uso de poleras con capuchas de cualquier color, polos deportivos que no sean de la institución, cabello largo, suelto, teñido o con diseños. Tampoco se permite aretes y piercing, gorra deportiva, tatuajes, zapatillas con diseños y colores llamativos.

Está prohibido llevar al colegio objetos peligrosos como navajas, cuchillos y otros.