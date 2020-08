Comerciantes piden a autoridades de Arequipa ingreso de vehículos a El Avelino

El jefe del Comando COVID-19 de la plataforma comercial Andrés Aveiino Cáceres, Pablo Huanca Lima pidió a las autoridades que integran el Comando COVID-19, en especial a las fuerzas policiales, a respetar el acuerdo que firmaron hace 14 días y la cual permite el ingreso de vehículos particulares y taxis a la sede.

“No se está cumpliendo, no sé porque hacen ese abuso (...) esa acta tenemos nosotros firmado desde el 25 de julio, claramente dice que los carros van a ser conducidos a las playas que nosotros tenemos y desde las 6 am. a 1 pm. e igualmente con los taxis, pero no se está dando así”, señaló el representante del grupo operativo.

RECLAMAN A COMANDO

Huanca recordó que han acatado todas las disposiciones que dictó el comando de lucha regional y que la habilitación de ingreso de unidades es importante para ellos ya que las ventas que tienen no han aumentado desde que abrieron las puertas de los mercados.

El representante de los comerciantes también mostró su indignación al tener muchas restricciones cuando existen mercados informales funcionando sin supervisión alguna. Un ejemplo son mas de 4 mercados que funcionan en la Av. Las Convenciones, a pocos metros de la zona comercial. “Para este lugar si hay servicio de taxi, vehículos particulares y público. La perdida que tenemos es una millonada, gastamos mucho dinero en cumplir los protocolos y no nos están ayudando”, reclamó Huanca.

Entre los pedidos que harán próximamente al Comando COVID-19 en los próximos días ,es la apliación de horario para poder trabajar atendiendo a los compradores.