El coordinador de la Comisión de Festejos por el 486.º Aniversario de Arequipa, Carlos Sánchez Salinas, informó hoy que, hace una semana se presentó el informe final de las actividades ante la Gerencia Municipal y el despacho de Alcaldía.

El funcionario señaló que el documento contiene un balance económico, logístico de las celebraciones, cuya información también fue compartida con los regidores integrantes de la comisión.

Sánchez Salinas explicó que la entrega se realizó dentro del plazo establecido por la directiva municipal, que dispone de 30 días después de terminadas las actividades para presentar la memoria final.

Informó que el informe es voluminoso, debido a que comprende más de 23 actividades, entre ellas seis de carácter masivo, además de información sobre presupuestos, ingresos, egresos, pagos a proveedores y logística.

El coordinador señaló que se registró un saldo favorable en comparación con el año pasado (recaudación de 135 mil soles), debido principalmente a una mayor recaudación por entradas y otros ingresos. Según sus estimaciones, la recaudación habría aumentado aproximadamente un 15 % respecto a la edición anterior, pero no detalló montos, pese a que la presentación del informe estuvo a su cargo.

Indicó que el destino de los recursos deberá ser evaluado por las áreas correspondientes y las instancias municipales competentes.

Sánchez Salinas descartó que se haya producido una demora significativa en la presentación del documento, aunque reconoció que pudo existir un retraso de uno o dos días. Respondió a los cuestionamientos de algunos regidores, quienes habían advertido sobre la posibilidad de denunciar una presunta demora.