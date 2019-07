TÍA MARÍA: con movilizaciones y el bloqueo de vías empezó paro indefinido proyecto minero

Síguenos en Facebook

Un panorama desolador se apreció durante las primeras horas de ayer en la provincia de Islay (Arequipa), tras el inicio del primer día de paro indefinido convocado por pobladores del Valle de Tambo. Dichas comunidades protestan por el otorgamiento a la empresa Southern Perú de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María.

En las principales avenidas de los distritos Dean Valdivia, Punta de Bombón y Cocachacra se identificó la instalación de piquetes. Lugares como el Puente Guardiolas, en El Arenal, y el Boquerón presentaban cúmulos de piedras; sin embargo, el tránsito de vehículos no se restringió.

Es preciso indicar que debido a esta medida, las clases se han suspendido en 178 instituciones educativas, en las que estudian alrededor de 12,566 estudiantes de todos los niveles de educación, y los comercios no abrieron sus puertas.

CONCENTRACIÓN. Conforme avanzaban las horas, los protestantes se movilizaron hacia la plaza Francisco Bolognesi, en el distrito de Cocachacra, y la zona de La Curva, en la Panamericana Sur; estos fueron los dos principales lugares de concentración. Las personas llegaban en camiones, con carteles y banderas verdes con frases alusivas al rechazo al proyecto cuprífero.

A ambos lugares acudieron los representantes de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay. En el caso de Cocachacra, la fiscal Yecid Zevallos Arias informó que algunas carreteras fueron bloqueadas con palos y piedras por parte de manifestantes y que fueron despejadas por Policía.

Las más de 800 personas que se reunieron en la plaza San Francisco iniciaron una movilización pacífica hasta la zona de El Fiscal, donde realizaron una asamblea para coordinar las próximas actividades de protesta.

En ese lugar, Miguel Meza, coordinador del pueblo de San Francisco, descartó que los pobladores realicen acciones de violencia. “No hay ningún bloqueo. Cuidado con los infiltrados”, indicó.

Otro grupo de manifestantes llegó hasta la vía Panamericana Sur, a la altura del Puente Santa Rosa, y bloquearon el paso de vehículos. Ellos portaban escudos artesanales, en los que se leía el mensaje “Agro sí, mina no”.

Al promediar las 17.00 horas, y luego de cuatro horas de tomada la vía, las personas desbloquearon la carretera a la altura del km 1049.

TENSIÓN. Alcaldes de 5 distritos de Islay, luego de una reunión sostenida ayer en el municipio de Cocachacra (Islay), acordaron rechazar la mesa de diálogo planteada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para absolver las dudas que tienen los pobladores del valle de Tambo sobre el proyecto minero Tía María.

Esto en medio del paro indefinido convocado por pobladores del valle de Tambo (Islay), como reclamo a la licencia de construcción otorgada a la empresa Southern para iniciar el proyecto minero de cobre Tía María. “Hemos decidido no aceptar la mesa de diálogo, ni tampoco promoverla (…) no podemos sentarnos a dialogar cuando ya se tomó una decisión”, manifestó Julio Cornejo Reynoso, alcalde de Cocachacra.

Los ediles, excepto Sandra Rivera, alcaldesa de Mejía quien no pudo asistir a la reunión, concertaron en responder individualmente a la PCM sobre su decisión. Además ellos exigen la presencia del jefe de Estado, Martín Vizcarra, con la cancelación de la licencia de construcción en el valle de Tambo.

Por su parte, tres fiscales de prevención del delito recorrieron desde las 10 de la mañana diferentes puntos de Cocachacra para evitar cualquier enfrentamiento. Alvaro Torres, fiscal de Mollendo, informó que el bloqueo de pistas fue controlado por agentes quienes limpiaron las mismas.

Ayer decenas de personas se concentraron en la tarde en la plaza España y recorrieron diversas calles céntricas contra el proyecto Tía María. Hoy habrá una nueva concentración frente a la Corte Superior de Justicia de Arequipa desde las 9 de la mañana. Esto debido a que hoy se citó a declarar a Miguel Meza y otros dirigentes investigados por las manifestaciones de 2015.

DIÁLOGO. El primer ministro, Salvador del Solar, se pronunció respecto a la concesión del proyecto Tía María y dijo esperar que quienes se oponen al proyecto cuprífero puedan entablar un diálogo con las autoridades del Ejecutivo para resolver todo tipo de dudas. Es así que indicó que cuando hay reclamos de la población, estos se tienen que escuchar. “Hoy la tarea es abrir esos espacios; confiamos en que quienes se oponen generen un espacio de diálogo donde podamos esclarecer cuáles son las medidas que se han tomado”, dijo en RPP.

El Premier consideró que muchas veces se trata de llevar a una disyuntiva de decir “Agro sí, Mina no”, y no se piensa en que el Perú es un país que se ha beneficiado con la minería y la coexistencia con el agro, la pesca y otras actividades económicas. También subrayó que este proyecto tiene una historia “larga y accidentada”, porque anteriormente se trató de imponer, pero señaló que lo que ahora ocurre es que la empresa ha asumido el compromiso de llevar a cabo el mencionado trabajo.

“Luego de haber cumplido con los requisitos de ley para la licencia de construcción, esta licencia se ha otorgado. En su momento habíamos anunciado que se otorgaba la licencia”, precisó.

Asimismo, subrayó que la empresa se ha comprometido a que no habrá inicio de la construcción hasta que no exista un clima de diálogo en la zona.

Por otro lado, Del Solar también emplazó al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, a demostrar cuáles han sido sus actividades a favor de la agricultura.

“El gobernador de Arequipa estuvo en Lima, le solicitó al presidente de la República la conformación de una mesa de diálogo, le pidió que él estuviera (en ella). El Presidente le sugirió que no era lo mejor que él comenzara con el diálogo, sugirió mi presencia; a los pocos días el gobernador se desdijo, cambio de opinión, dijo que no quería diálogo. El diálogo iba a suceder antes del otorgamiento de la licencia, pero luego las propias autoridades de la región dijeron que no querían (...) Ese tipo de ultimátum nunca lleva a nada. Cuando se dice ‘agro sí’, hay que preguntar cuánto está haciendo por el agro el propio gobernador”, señaló.

Del Solar reconoció también que existe presencia del Ejecutivo en la zona del sur, pues hasta allá llegaron la ministra de Agricultura, Fabiola Muñoz; y la del Ambiente, Lucía Ruiz. “Estamos buscando a interlocutores adicionales y en ese esfuerzo vamos a continuar”, finalizó el Primer Ministro.

Además, señaló que no ha recibido respuesta a los oficios enviados a las autoridades de la región para sostener un diálogo respectivo.

Reacios. Con respecto a las posturas radicales, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Mesías Guevara, pidió prudencia y serenidad al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, e invocó a que se siente a dialogar sobre sus objeciones al proyecto minero Tía María.

“(...) Que se asesore bien desde el punto de vista técnico, legal, ambiental y luego vaya a sentar su posición. Si él considera que Tía María no va, debe ir a sustentar”, señaló Guevara en RPP.

En tanto, el acciopopulista Miguel Román Valdivia, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso y exalcalde de Cocachacra e Islay, señaló que el Estado, luego de otorgar la licencia a Southern Perú, debe actuar con la mayor cautela posible para evitar enfrentamientos con la población. “Hemos hecho una exhortación clara al Gobierno que no debemos llegar a la violencia ni imponer la fuerza, y que tengan la mayor prudencia y cautela para que esta confrontación no termine mal. Este proyecto no debe mancharse de sangre”, manifestó Román Valdivia.