Con tres años de práctica fue seleccionado por el IPD

Nunca es tarde para desarrollar las habilidades innatas. Esto lo sabe bien Antonio Kalinowski Marroquín, deportista que a sus 19 años es parte de la selección de atletismo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y pertenece a la liga de atletismo de Cayma.

Hace tres años recién comenzó a practicar la disciplina destacando en velocidad y ahora esta rutina se ha convertido en su prioridad porque busca llegar a los juegos olímpicos en su momento.

¿Cómo identifica su habilidad para el atletismo?

Desde muy pequeño me gustaba correr, además recuerdo que me llamaba la atención los juegos olímpicos. He practicado varios deportes y finalmente me quedé con esta disciplina.

¿Cómo fue su formación en el deporte, hubo apoyo en casa?

El principal apoyo es de mi familia que son los que se sienten felices con mis logros. El entrenador y mis amigos también son importantes porque siempre estamos alentándonos en cada uno de los eventos donde participamos.

¿Dónde fue su primer campeonato y cómo se preparó?

Fue un campeonato regional de atletismo en Mollendo, mi entrenador en ese momento nos llevó para que podamos tener un poco de experiencia en competencias.

¿Ha tenido inconvenientes para poder practicar este deporte en Arequipa?

En los últimos meses junto a mis compañeros hemos tenido inconvenientes porque se están haciendo trabajos de remodelación en el estadio Melgar y ahora tuvimos que ir a otro lugar para prepararnos.Uno de los deportes que tiene mayor apoyo y difusión es el fútbol.

¿Que piensa al respecto?

Muchas personas le dan más importancia a este deporte, pero creo que deben tomar en cuenta a otras disciplinas como el atletismo y otras en las que destaca el Perú.

¿Fue complicado ser parte de los deportistas del IPD y qué beneficios le representa?

Fue complicado ingresar y ser considerado un deportista calificado. Es necesario estar enfocado mentalmente en todo lo que el entrenador te pide sin distraerse del objetivo que uno tiene como deportista, es una lucha interna al inicio, luego ya te acostumbras, es cuestión de disciplina y entrenamiento.

¿Cree que se deben promocionar la mayor cantidad de disciplinas deportivas en los colegios?

Claro que sí. En Lima por ejemplo hay un programa de apoyo del IPD para nuevos talentos de todo el Perú, esto debería ser en todo el país llegando a provincias. Hay niños que tienen talento pero no saben como explotarlo y no reciben la orientación.En la actualidad los jóvenes están muy distraídos en las redes sociales.

¿Cómo ve esta situación?

Yo creo que todo está bien dentro de lo normal, sin excesos. En el caso de los deportistas no se pueden distraer del objetivo principal que es ser bueno en su disciplina.

¿Cuál cree que es el beneficio de practicar deportes para un joven?

Tienes una vida sana, te alimentas de manera adecuada con los suplementos y acudiendo al gimnasio a fortalecer los músculos que en suma van a permitir que puedas practicar otros deportes como fútbol o básquet.

¿En qué pruebas de atletismo participa en los campeonatos?

Practico las pruebas de 100, 400 y 400 metros con vallas, el año pasado me ha ido bien y espero que ahora sea mejor. Entre los logros que obtuve, puedo mencionar que he sido campeón Trasandino de 100 metros planos en Chile, campeón nacional de 400 con vallas y sub campeón nacional de 100 metros con vallas.

¿En qué eventos próximos competirá?

Está próximo el campeonato nacional de mayores que es el clasificatorio tanto para el Sudamericano como el Panamericano. Espero que con el entrenamiento que tengo pueda ser seleccionado para representar al Perú.

¿Cuales son sus objetivos como deportista?

Me gustaría llegar a los juegos olímpicos que es una de las competencias más importantes a nivel mundial.