Concierto sinfónico coral en Arequipa para ayudar al asilo Lira

Una noche de música y solidaridad se vivirá este jueves 8 de octubre con el Concierto Sinfónico Coral, que reunirá a los elencos de los Núcleos de la Región Sur de Sinfonía por el Perú.

La presentación estará a cargo de la Orquesta Infantil, el Coro Infantil y el Coro Juvenil, cuyos integrantes interpretarán un repertorio que combina música clásica y obras peruanas. Entre los compositores incluidos en el programa figuran John Williams y Piotr Ilich Tchaikovsky.

El concierto comenzará a las 7:00 p. m., mientras que las puertas de la Parroquia Nuestra Señora de La Merced se abrirán a las 6:30 p. m. El ingreso será libre.

Pero la jornada tendrá también un propósito solidario. Los asistentes que deseen colaborar podrán llevar víveres no perecibles o útiles de aseo, que serán destinados al Asilo Lira.

La actividad cuenta con el respaldo de empresas privadas como Southern Perú y EMpower, en calidad de socios patrocinadores, así como de la I.E. Mayta Cápac, que participa como aliado estratégico.

De esta manera, los jóvenes músicos de los Núcleos de la Región Sur no solo tendrán la oportunidad de mostrar su trabajo sobre el escenario, sino también de convertir la música en un espacio de encuentro y apoyo para los adultos mayores del Asilo Lira.