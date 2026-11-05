Una mayor de la Policía Nacional fue condenada a tres años de prisión suspendida por consignar información falsa en los roles de servicio de 15 efectivos que, en lugar de realizar labores de inteligencia operativa, fueron destinados a trabajos de construcción y remodelación dentro de la sede de la IX MACREPOL Arequipa. El caso, conocido como “Policías Albañiles”, también involucra al exjefe de esta dependencia policial, el general PNP Víctor Zanabria, y a otros tres oficiales que afrontan un juicio por presuntos delitos de corrupción.

La sentenciada es la mayor PNP Claudia F. Del Castillo C., quien aceptó los cargos durante el juicio oral mediante la figura de conclusión anticipada. De acuerdo con la acusación fiscal, entre agosto y noviembre de 2020 registró en los documentos oficiales que 15 policías cumplían labores de inteligencia, cuando en realidad realizaban trabajos de albañilería y acondicionamiento dentro del complejo policial.

Por estos hechos, el órgano judicial le impuso tres años de pena privativa de la libertad, cuya ejecución quedó suspendida. También recibió un año y tres meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, 182 días multa equivalentes a S/ 4,550 y el pago de S/ 3,000 de reparación civil a favor del Estado.

JUICIO CONTRA EXJEFE POLICIAL

Mientras una de las implicadas ya recibió sentencia, el proceso contra los demás investigados continúa. La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa declaró infundadas las apelaciones presentadas por sus defensas y confirmó el auto de enjuiciamiento, por lo que dispuso que afronten el juicio oral.

Entre los procesados se encuentra el general PNP Víctor J. Zanabria A., exjefe de la IX MACREPOL Arequipa, a quien se le atribuyen presuntos delitos de peculado doloso agravado, colusión agravada y peculado doloso. Las imputaciones comprenden el presunto desvío de los 15 policías para trabajos de construcción, la supuesta simulación de la contratación del acondicionamiento del patio de armas y la presunta apropiación de un donativo en efectivo entregado por una empresa minera.

También son procesados el coronel PNP Francis J. Alarcón G., exjefe de Secretaría de la Unidad Ejecutora 022; el mayor PNP Luis A. Cancela R., exjefe de Administración; y Rolando A. Rodríguez B., quien trabajaba en la sección de Adquisiciones. Los tres afrontan acusaciones relacionadas con presuntos actos de peculado y colusión agravada, según sus respectivas imputaciones.

El juicio oral contra estos exoficiales se encuentra en desarrollo y la siguiente audiencia fue programada para el próximo 11 de noviembre. La Fiscalía sostiene sus acusaciones con pericias, testimonios, inspecciones y comunicaciones obtenidas mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

De esta manera, el caso “Policías Albañiles” registra su primera sentencia, mientras la justicia continúa evaluando las presuntas responsabilidades de los demás involucrados en el uso irregular de personal policial y recursos de la institución.