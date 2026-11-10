Un taxista que aprovechó la confianza que había establecido con una menor de edad para cometer una violación sexual deberá cumplir 25 años de prisión. La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la condena impuesta en primera instancia y rechazó el recurso presentado por su defensa.

Según los hechos acreditados durante el proceso judicial, el sentenciado, identificado como Werly J. Cruz Machaca, conoció a la menor porque era cliente frecuente del negocio de su familia. Con el tiempo estableció una relación de confianza con ella, intercambió números telefónicos y ambos mantenían comunicación mediante una aplicación de mensajería.

El delito ocurrió en junio de 2021. Ese día, el hombre se ofreció a llevar a la menor para que pudiera arreglar su teléfono celular. Sin embargo, durante el trayecto la indujo a consumir bebidas alcohólicas hasta dejarla en estado de inconsciencia e imposibilidad de resistirse. En esas circunstancias cometió la agresión sexual.

Por estos hechos, un juzgado penal colegiado especializado en delitos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar lo condenó a 25 años de cárcel y ordenó el pago de S/ 12 000 como reparación civil a favor de la víctima.

La defensa del sentenciado apeló la decisión con la intención de revertir la condena. No obstante, los jueces superiores de la Tercera Sala Penal de Apelaciones declararon infundado el recurso y ratificaron íntegramente la sentencia.