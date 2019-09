Congresista Alejandra Aramayo: "Salud necesita una intervención a gran escala"

En diálogo con Correo, la congresista de la República, Alejandra Aramayo, habló sobre la crisis en el sector Salud en Arequipa, que en las últimas semanas salió a la luz, así como los desafíos de la gestión del gobernador Elmer Cáceres Llica.

¿Qué opina de la crisis de los hospitales en Arequipa? En el caso del Goyeneche se ha encontrado medicinas y productos vencidos. La administración del sector salud es compleja porque tu ves infraestructura hospitalaria, ves equipamiento, ves todo lo que es medicación, desde vacunas hasta las especializadas, que tienen que ver con enfermedades raras y huérfanas, y ves además el tema de la gestión de la operación. Entonces, va a seguir ocurriendo eso en la medida que no veamos el problema de una manera integral y holística. Estoy organizando una mesa de trabajo para el sistema de adquisiciones de los recursos médicos. Nosotros creemos que el tema debe ser muy sencillo y muy corto para la adquisición. También hay que hacer un plan de brechas para sincerar cuántos médicos se necesitan para la gestión del sector salud. El tema del sector salud necesita una intervención a gran escala.

¿Deben ser cambiados el gerente regional de Salud y los directores de hospitales? No creo que el tema pase por cambios, yo creo que hay que identificar capacidades, hay que darles herramientas y yo les metería a una cuarentena de capacitación. Para una incubadora no puede haber un expediente técnico, ese es el problema, entonces para cada incubadora hay un expediente técnico, un perfil, y eso es inmanejable.

Los tres hospitales estratégicos que dejó la anterior gestión aún no funcionan, ¿qué opina al respecto? Por ejemplo, el hospital que se hizo en Camaná tenía graves problemas en el expediente técnico, se le ha pedido ampliaciones de plazo, y no se le ha respondido desde el Gobierno regional. Entonces, suele ser pernicioso. Los gobernadores regionales van haciendo intuitivamente lo que creen que se necesita en el sector, cuando el Minsa debe decirles lo que tienen que hacer, no hay liderazgo en el sector salud y eso es lo que ha pasado en estas infraestructuras y en la gestión de Yamila Osorio, se devolvió 300 millones en un año, por salud, por ejemplo, cuando hace falta.

Entonces, ¿la responsabilidad no solo es del Minsa sino de las autoridades regionales? Sí, falta replanificar el sector salud, es muy grande, el tema de las redes primarias, los hospitales. Yo metería a la cooperación internacional, al sector privado, como la Cámara de Comercio, que tienen priorizados cuatro temas, entre ellos educación.

De otro lado, el asesor Hugo Mendoza se quedará laborando hasta fin de mes, ¿considera que es oportuna la reacción del gobernador? Lo que pasa es que cuando perdemos la capacidad de indignación, de reaccionar de manera ejemplar, pasan cosas como esta. Yo al señor no lo conozco, nunca lo he visto al lado del gobernador regional, pero si esto ha indignado a la población habría ver que el gobernador regional pudiera tener alguna respuesta clara.

¿Cómo calificaría la gestión del gobernador en estos nueve meses? Yo no he visto mucha gestión por parte del gobernador regional, yo saludo que no haya tenido problemas en afrontar algunas luchas que tengan que ver con los gobernadores regionales. A mí me parece que el liderazgo que tiene en el sur, me parece interesante, creo que la macrorregión sur tiene que ejercer liderazgo en temas puntuales. Yo respeto, aunque no coincidimos en el tema de mirar a la minería con expectativa, a mí no me disgusta el rol que él tiene, lo que no se puede hacer es politizarlo.

¿No es contradictorio estar en contra de la gran minería y no hacer nada para controlar la pequeña minería? Es contradictorio, y más aún cuando es su competencia delegada por la Ley de Bases de Descentralización.

¿Continúa la falta de colaboración del Gobierno regional a la comisión investigadora de Majes II? Sí, es un tema recurrente, yo creo que más que el gobernador regional depende de la dirección de Autodema.