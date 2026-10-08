Congresista Palomino pide al Senado mantener las 20 facultades aprobadas al Ejecutivo y no ampliar a 66

La diputada Amalia Palomino espera que la Cámara de Senadores no amplíe a 66 las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo, luego de que la Cámara de Diputados aprobó anoche facultades en 20 medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana y los efectos del Fenómeno El Niño.

“Para que no haya excusas, se aprobaron 20 facultades”, señaló la parlamentaria tras participar en la ceremonia por el aniversario del Combate de Angamos, realizada en el puente Grau de Arequipa.

Las facultades fueron aprobadas por un periodo de 90 días, con el objetivo de que el Gobierno adopte medidas frente a dos problemas que considera prioritarios: la inseguridad ciudadana y los posibles efectos del Fenómeno El Niño. Palomino espera que los senadores mantengan ese número y no lo incrementen durante la revisión de la propuesta.

En materia de seguridad, la diputada sostuvo que el Ejecutivo debe presentar una reforma de la Policía Nacional y un plan estratégico que permita coordinar acciones entre las instituciones involucradas. También consideró necesario fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar que la Policía demuestre que no está vinculada con actos delictivos.

Esta última versión fue en relación al asesinato de la periodista China Polo, tras su labor periodística.

CUESTIONA EL ADELANTO DE FIN DE AÑO ESCOLAR

Asimismo, Palomino cuestionó el anuncio del Ministerio de Educación sobre la posibilidad de adelantar la culminación del año escolar a fines de noviembre o durante las primeras semanas de diciembre debido a El Niño.

La parlamentaria consideró que se debe esperar los próximos informes antes de tomar una decisión que pueda afectar el cumplimiento de los programas de estudio y el desarrollo del currículo escolar.

Cabe recordar que en Arequipa, el gerente regional de Educación, Marco Choque, anunció que las clases terminarán el 11 de diciembre, una semana antes de lo previsto. La medida deberá considerar el avance de los contenidos educativos y el cumplimiento de las actividades programadas para el año lectivo.