A menos de dos meses de concluir su gestión, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, fue citado por el Consejo Regional para este 17 de noviembre, fecha en la que deberá responder sobre el avance de los proyectos y los resultados de su gestión.

La convocatoria fue aprobada durante una sesión ordinaria realizada la semana pasada. Como parte de la preparación de esta presentación, los 14 consejeros regionales entregaron, hasta el 6 de noviembre, un máximo de dos preguntas cada uno sobre obras de sus provincias y otros problemas que preocupan a la población.

Las interrogantes fueron juntadas en un solo documento y enviadas al despacho de la Gobernación Regional para que Sánchez y sus funcionarios preparen la información y respondan durante la sesión.

La convocatoria no estuvo exenta de discrepancias. Inicialmente, un grupo de consejeros planteó que el gobernador acudiera únicamente para exponer un balance de su gestión. Sin embargo, otros representantes se opusieron a esa propuesta y consideraron que una presentación de ese tipo permitiría mostrar solamente los aspectos positivos de la administración regional, sin responder a los cuestionamientos sobre los proyectos y problemas pendientes como Majes Siguas.

Finalmente, se acordó que la presentación incluya preguntas de los consejeros, quienes tendrán la oportunidad de solicitar explicaciones sobre las obras y compromisos asumidos por el Gobierno Regional.

Cabe señalar que Rohel Sánchez no acude al Consejo Regional hace aproximadamente dos años, por lo que su presentación del 17 de noviembre permitirá que los consejeros le planteen directamente sus interrogantes sobre la gestión regional.