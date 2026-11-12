La modificación de la ordenanza regional vinculada al ordenamiento territorial será evaluada por el Consejo Regional de Arequipa, tras el levantamiento de observaciones presentado ante el Ministerio de Vivienda, el 31 de julio.

Esto se da con el propósito de adecuar las disposiciones regionales al marco normativo nacional y evitar contradicciones legales, mediante la incorporación de criterios técnicos para la planificación del territorio. Así lo informó el especialista legal Hermes Zeballos Gaona.

El abogado explicó que las disposiciones regionales anteriores no contarían con estudios geológicos, hidrológicos ni de evaluación de riesgos que sustenten las restricciones establecidas.

Aunque reconoció que estas normas tuvieron como finalidad proteger la campiña, sostuvo que las decisiones sobre el territorio deben respetar las competencias y limitaciones establecidas en la Constitución y las normas nacionales.

En esa línea, señaló que la planificación no debe limitarse al Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), sino considerar estudios especializados que permitan identificar las características del suelo y prevenir problemas en el crecimiento urbano. Indicó que la ausencia de información técnica puede generar dificultades en la aplicación de las disposiciones territoriales.