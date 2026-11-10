En cumplimiento de lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Jurado Electoral Especial (JEE) de Camaná proclamó la mañana de este martes los resultados electorales en el distrito de Mejía, decisión que impide que la actual alcaldesa, Diana Aspilcueta Cáceres, continúe en el cargo mediante una reelección encubierta.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, una autoridad edil en funciones no puede acceder nuevamente a la alcaldía postulando como primer regidor dentro de una lista. Por ello, el organismo electoral proclamó como alcalde para el periodo 2027-2030 a Eduardo Condori Sucari, actual primer regidor de la Municipalidad Distrital de Mejía, quien participó en estas elecciones como candidato a segundo regidor.

La proclamación confirma la continuidad de integrantes de la actual gestión municipal en el gobierno local. En ese sentido, Diana Aspilcueta Cáceres asumirá el cargo de primera regidora durante el próximo periodo, mientras que la actual concejal Carmen Mercedes Montalvo Aparicio fue proclamada como segunda regidora.

Asimismo, por la agrupación política Ahora Nación, fueron proclamados como regidores de mayoría Yerson Alois Ccasa Choque y Alexia del Rosario Santos Valdivia. En tanto, William Víctor Bejarano Aguilar, representante de Acción Popular, ocupará la única regiduría de minoría en el concejo municipal para la gestión 2027-2030.

Con esta proclamación, queda definida la conformación del próximo Concejo Distrital de Mejía, que asumirá funciones el 1 de enero de 2027.