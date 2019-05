Contraloría observa concurso CAS de la municipalidad de Arequipa

Síguenos en Facebook

La Contraloría General de la República (CGR) elaboró un informe en donde evidenció varias observaciones al concurso CAS de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), que estaba ofertando 235 plazas de trabajo.

En el documento se detalla que la elaboración de las bases del proceso de selección de personal CAS N° 001-2019-MPA no consideró la metodología para definir los perfiles de cada uno de los puestos.

Concretamente, no se respetaron los lineamientos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos ni tampoco de la ley SERVIR.Nuevamente se puso reparos en el item para grados académicos de cada vacante.

ANOTACIONES. De igual forma, no se habrían tomado en cuenta las especializaciones que debería tener cada uno de los profesionales postulantes.La Contraloría advirtió que esto podría distorsionar el proceso de selección perjudicando a los postulantes quienes no podrían tener la misma igual de oportunidades.

Además, recomendó a la comuna provincial a subsanar todas las observaciones evidenciadas en el informe antes de cualquier contratación.

El alcalde de Arequipa, Omar Candia, al ser consultado, dijo que sí tomarán en cuenta las observaciones del órgano fiscalizador, pero explicó el porque las bases del concurso, no son concordantes a un perfil establecido por el Manuel de Organizaciones y Funciones (MOF).

“No me ha llegado aún nada formal, pero vamos a ser respetuosos de las observaciones, no tiene porque concordar los perfiles con lo que se estable en el MOF, esto es un concurso CAS y su naturaleza jurídica es diferente”, añadió el burgomaestre.

RESPUESTA. La presidenta de la comisión evaluadora, María Antonieta Torres, manifestó que lo observado no tiene fundamento, toda vez que la convocatoria no se realiza de acuerdo al manual de funciones de la municipalidad, si no bajo términos de referencia.“En realidad esa información la levanta el área técnica que es recursos humanos, hay que tener claro que son contrataciones diferentes, el proceso que se está realizando ahora no tiene relación con el MOF, son plazas distintas”, contó la funcionaria.

Negó que durante la selección de este personal sea direccionado para trabajadores que vienen laborando en la municipalidad bajo locación de servicios o recibo por honorarios.