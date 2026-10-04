La Contraloría General de la República desplegó auditores en distintos locales de votación para supervisar el uso de los recursos públicos y verificar que la logística prevista para las elecciones regionales y municipales se desarrolle con normalidad.

La gerenta regional de la Contraloría en Arequipa, Maritza Chávez, informó que a nivel nacional se interviene una muestra de 700 locales de votación, con la participación de alrededor de 1,300 auditores.

En Arequipa, el operativo comprende 20 instituciones educativas, donde fueron desplegados 80 auditores. Los equipos verifican, entre otros aspectos, las condiciones y la instalación de las mesas de sufragio.

Chávez señaló que, durante la jornada, las mesas supervisadas se instalaban con normalidad. Como ejemplo mencionó el colegio Independencia Americana, donde se verificó que la instalación se realizó al 100%.

La supervisión continuará durante todo el día. Los auditores también verificarán el desarrollo de las actividades relacionadas con el proceso electoral y, durante la tarde, acompañarán el repliegue del material electoral.

El objetivo es comprobar que la ONPE cumpla con la entrega y dotación de los materiales necesarios para el desarrollo de las elecciones y que los recursos públicos destinados a esta jornada sean utilizados de manera adecuada.