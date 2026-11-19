La Corte Superior de Justicia de Arequipa suspenderá la atención al público todos los viernes de noviembre y diciembre de 2026 en tres de sus sedes, debido a la realización de un inventario judicial.

La medida tiene como finalidad revisar y actualizar la situación de los expedientes que se tramitan en los diferentes juzgados, para mejorar la organización y gestión de los procesos judiciales.

Según el comunicado de la institución, la suspensión de actividades alcanzará a las siguientes dependencias:

Sede 15 de Agosto, en Paucarpata : Primer y Segundo Juzgado de Paz Letrado.

: Primer y Segundo Juzgado de Paz Letrado. Sede Guardia Civil, en Paucarpata : Juzgados de Familia, Civiles y Penales.

: Juzgados de Familia, Civiles y Penales. Sede Cooperativa Universitaria, en el Cercado de Arequipa: Primer y Segundo Juzgado Constitucional.

La suspensión se aplicará únicamente los viernes durante noviembre y diciembre. Por ello, las personas que necesiten realizar trámites o consultas presenciales en estos juzgados deberán tomar sus previsiones y acudir otros días de atención.

La Corte de Arequipa indicó que el inventario permitirá conocer el estado real de los expedientes judiciales y contar con información actualizada para mejorar la toma de decisiones.