La Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de mejoramiento de la vía vecinal entre El Toro y Cocachacra, en la provincia de Islay, incrementó su costo en más de 100% respecto al monto con el que inicialmente fue declarado viable, sin que hasta el momento exista un sustento técnico suficiente que explique dicho aumento.

El hallazgo forma parte de un informe de control previo realizado al proyecto que será ejecutado mediante la modalidad de Obras por Impuestos por el Gobierno Regional de Arequipa.

Según el informe, el proyecto fue declarado viable inicialmente con una inversión de S/ 5 millones 890 mil 633, pero el costo consignado en el expediente técnico asciende actualmente a S/ 12 millones 119 mil 733, es decir, más del doble del monto original. La entidad también había manejado una estimación previa de S/ 10 millones 330 mil 237, por lo que incluso respecto de esa cifra el presupuesto se incrementó en aproximadamente 17%.

Para los auditores, la documentación presentada por el Gobierno Regional de Arequipa no permite verificar de manera adecuada las razones que originaron este incremento presupuestal. Por ello, solicitaron que la entidad presente informes y sustentos técnicos que expliquen detalladamente las modificaciones realizadas al proyecto y el impacto económico que estas generaron.

FALTA DOCUMENTOS DE SUSTENTO

La Contraloría advierte que aunque la entidad entregó un informe de consistencia del expediente técnico, no adjuntó documentos fundamentales como el informe de evaluación, el informe de conformidad ni otros registros que permitan demostrar que el expediente fue revisado y aprobado adecuadamente.

Esta situación impide verificar si las modificaciones introducidas al diseño fueron evaluadas correctamente antes de incrementar el presupuesto de la obra.

Durante la revisión también se identificaron problemas relacionados con la estabilidad de los taludes proyectados en algunos sectores de la vía. Los especialistas advirtieron la existencia de cortes de terreno de hasta nueve metros de altura, para los cuales no se encontraron medidas técnicas suficientemente desarrolladas que garanticen su estabilidad.

Aunque el Gobierno Regional de Arequipa informó que realizará modificaciones para reducir estos riesgos, la Contraloría indica que todavía debe presentar memorias de cálculo, planos actualizados y presupuestos que respalden dichas soluciones.

De no corregirse estas observaciones, podrían generarse deslizamientos, trabajos adicionales, ampliaciones de plazo y mayores costos durante la ejecución de la obra.

Otro de los aspectos que preocupa al órgano de control es la disponibilidad de los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto. La revisión identificó documentación contradictoria sobre la libre disponibilidad de las áreas donde se realizará el mejoramiento vial.

Asimismo, la búsqueda catastral aún no ha concluido, por lo que no se puede descartar que algunas zonas requeridas para el ensanchamiento de la vía involucren predios de terceros. Además, no existe documentación que defina oficialmente el ancho del derecho de vía correspondiente a la ruta intervenida.

La Contraloría advierte que estos problemas podrían generar controversias legales, retrasos y gastos adicionales una vez iniciada la ejecución del proyecto.

INTERFERENCIAS Y PERMISOS PENDIENTES

La entidad tampoco ha resuelto de manera definitiva las interferencias identificadas a lo largo del recorrido. El informe menciona al menos cinco cruces con canales de riego cuya gestión aún no ha sido coordinada con las instituciones correspondientes.

A ello se suma que todavía no está definido qué autorizaciones vinculadas al uso de recursos hídricos serán necesarias ni quién asumirá la responsabilidad de obtenerlas.

Los auditores también encontraron inconsistencias en la información financiera presentada para sustentar la inversión. El informe señala diferencias entre los costos de mantenimiento consignados en distintos documentos y los registrados en el Banco de Inversiones.

Además, se detectaron discrepancias en los flujos de caja del proyecto y la existencia de años con saldos negativos en las proyecciones financieras, situación que deberá ser corregida antes de continuar con el proceso.

Pese a las observaciones formuladas, la Contraloría General de la República no ha rechazado el proyecto. Sin embargo, concluye que el Gobierno Regional de Arequipa debe corregir y sustentar adecuadamente las deficiencias detectadas antes de continuar con la convocatoria de la obra bajo la modalidad de Obras por Impuestos.