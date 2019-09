CRA retira la confianza a Roberto Rosado Linares

Síguenos en Facebook

El Consejo Regional de Arequipa (CRA) hoy retiró la confianza al representante del gobiermo regional en el directorio de Sedapar, Roberto Rosado Linares quien fue designado mediante resolución por el Ministerio de Vivienda y Construcción.

Con doce votos a favor y dos en contra estos últimos de los delegados de Castilla y Arequipa, edy Medina y Harberth Zúñiga respectivamente.

Según la comisión de infraestructura presidida por el consejero Richard Cervantes el director Rosado no conoce los temas técnicos, no viaja a provincias para hacer seguimiento de las obras de provincias por cuestión de salud, entre otras observaciones de su labor, pues no lo cuestionaron por su perfil profesional.

Edy Medina señala que dichas observaciones no son motivo para el retiro de confianza y podría haber acciones legales de Rosado. Similar posición fue de Harberth Zúñiga.