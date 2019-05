Cuestionan a Elmer Cáceres Llica por falta de visión y liderazgo

Síguenos en Facebook

El presidente de la Asociación Civil Foro Sur 21, Reynaldo Roberts Billig, criticó a la gestión del gobernador regional Elmer Cáceres Llica y auguró cuatro años de “vacas flacas”

“Él (Elmer Cáceres Llica) fue alcalde de Caylloma y para ser gobernador, que el campo de acción es más grande, se requiere habilidad y conocimientos que no tiene”, cuestionó el también empresario automotriz y presidente del grupo Roberts Resersur.

Según Roberts Billig la actual administración no tiene un liderazgo visible ni se muestra preocupación por iniciativas que mejoren la economía local.

“Yo no me voy a referir a su comportamiento personal, pero no lo veo con una visión de futuro, para dirigir, gerenciar”, señaló.

Como empresario y expresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, indicó que las inversiones deben estar inquietas.

“Mucha gente ya esta estudiando dos veces antes de poner un centavo. Porque ¿qué hace un empresario?, el que no ha entrado (al mercado) estudia si lo hace o no, y si ve un clima de protestas, un clima adverso, no viene acá”, aseguró.

PROYECTOS. Reynaldo Roberts expreso su preocupación por la aplicación de medidas, que desde su perspectiva gozarían del apoyo popular, pero que a largo plazo no cubrirán las metas que se planean hoy.

“Por ejemplo, parcelar la segunda etapa de Majes en terrenos chicos. Vamos a caer en el mismo error de la primera etapa, que no ha rendido a gran escala”, refirió.

También incidió en la importancia del proyecto minero Tía María y criticó a los grandes terratenientes de oponerse a la actividad extractiva.