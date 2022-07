La gobernadora de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, a inicios de año anunció la transferencia de dinero a cada municipalidad, su promesa fue una obra por comuna. Sin embargo, medio año después, el distrito que se beneficiará con este paquete de obras es Yanahuara, liderado por el alcalde Ánghelo Huerta, candidato a la comuna de Arequipa por el movimiento regional Unidos por el Gran Cambio, que curiosamente lidera la titular del GRA.

El Consejo Regional de Arequipa (CRA) el pasado 11 de mayo aprobó la transferencia por 126 millones de soles para 24 proyectos. Entre ellas estaba considerado el mejoramiento de la avenida Víctor Andrés Belaúnde y José Abelardo Quiñones en Yanahuara, esto desde la calle Pampita Zeballos hasta la el cruce con la avenida Metropolitana por un valor de S/6.245 millones.

En esa reunión, el CRA dejó fuera el proyecto de transitabilidad de la urbanización Los Cedros y Valencia y reasfaltado de la avenida Brasil, ubicados en el sector de Umacollo e ingreso hacia Pampa de Camarones, respectivamente.

Pero, a pedido de la gobernadora y con el consentimiento del CRA, ambos proyectos fueron incluidos para una nueva transferencia. El presupuesto para las dos obras es por más de S/ 5.6 millones.

El alcalde de Yanahuara defendió ambas obras y aseguró que la avenida Brasil y Víctor Andrés Belaunde son vías regionales y que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) las destrozó cuando ejecutó el zanjón de la variante de Uchumayo. Pero, un grupo de vecinos de Pampa de Camarones, que prefirieron guardar su identidad, desmintieron al burgomaestre e indicaron que la avenida Brasil está en óptimas condiciones, pues fue intervenida hace poco en la gestión de Elvis Delgado.

Respecto al mejoramiento vial en las urbanizaciones Los Cedros y Valencia, indicó que sus calles son conectoras con otras avenidas altamente transitadas, por este motivo requieren una mejor. “Las avenidas y calles están destrozadas”, justificó.

El burgomaestre explicó que el GRA transfirió dinero a Yanahuara en junio de 2019 para la avenida Brasil, pero no lo ejecutó porque Sedapar realizó otras obras de conexiones. “Ese dinero se devolvió. En el 2020 no se pudo por la pandemia y en el 2021 el GRA se comprometió a intervenir, pero no lo hicieron”, dijo.

La autoridad regional, se sumó al pedido de Huerta e indicó que esas avenidas si fueron afectadas por el GRA por lo que corresponde enmendar el perjuicio.

El presidente del CRA José Luis Hancco, refirió que las vías de la avenida Brasil y de la urbanización los Cedros y Valencia, no están destrozadas, tal como asegura el edil, indicó que su estado es transitable para los vehículos.

Es más, detalló que invertir en esos proyectos no cierra brechas en educación y salud, que son más necesarias en la región. “¿Esto cierra brechas?, pues no. Antes que ello, es necesario hacer conexiones o plantas de tratamiento de aguas residuales en Sabandía”, expresó.

El fiscalizador regional contó que hay hasta cinco municipios en zonas alejadas con presupuestos que no llegan a los 500 mil soles y que presentaron sus expedientes y perfiles aprobados al GRA, pero hasta ahora no reciben la transferencia.

“Con un presupuesto de esa magnitud se puede mejorar las condiciones de vida y cerrar brechas de educación, salud y agua y desagüe en cinco o más distritos y que tienen proyectos aprobados en el GRA”, argumentó.