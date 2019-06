Defensa Civil prohibirá el ingreso de alumnos al instituto Pedro P. Díaz

Síguenos en Facebook

Riesgo. El Instituto Nacional de Defensa Civil prohibirá el ingreso de los mil 800 alumnos del Instituto de Educación Superior Pedro P. Díaz, luego de evidenciar altos riesgos en su campus como: cableado deteriorado y mala ubicación de pozos de tierra.

La visita inspectiva se realizó la semana pasada. Alfredo Benavente, director del instituto, explicó que el organismo les dio de plazo hasta fin de este mes, caso contrario no permitirán el ingreso de estudiantes debido a que son observaciones graves. Benavente explicó que no podrán solucionar el problema debido a que carecen del presupuesto. “Son más de 50 mil soles que se necesitan (...) nuestra recaudación anual es de 400 mil soles y gastamos al mes cerca de 20 mil soles solo para el mantenimiento (...) no podemos correr con los gastos, exhortamos al gobierno que destine el dinero”, manifestó el representante.

CARENCIAS. Las observaciones de Defensa Civil se dieron pese a que el Gobierno Regional de Arequipa viene ejecutando desde 2017 la obra mejoramiento de la infraestructura del instituto y costó S/6 millones. Según Benavente, el plan no contempla los riesgos detectados. Por otro lado, este no es el único problema que subyuga al plantel. Sucede que hasta la fecha no hay implementos en los laboratorios de la carrera de Mecánica de Producción. “Fue una promesa de la anterior gestión, nos ayudarían con mejoras de infraestructura y equipos (...) seguimos esperando los equipos”, explicó Benavente. Toda la compra está valorizada en 10 millones de soles. Nuevamente, como los últimos años, los estudiantes pasarán un aniversario más entre carencias.