Defensor del Pueblo exige a empresas y autoridades

El Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique, pidió a las autoridades locales y provinciales, así como a los funcionarios de las diferentes instituciones públicas y privadas, a respetar la vida de los ciudadanos y los invitó a solucionar de inmediato los evidentes problemas de contaminación visual y sonora, así como dar seguridad a las obras que realizan en zonas transitables.

“Esto es netamente de responsabilidad de las autoridades y de las empresas por no planificar ni tomar las medidas del caso para cuidar la integridad física de los ciudadanos, pues muchos no cumplen con los requisitos de ley para realizar las obras; asimismo muchas empresas no tienen permiso para los paneles publicitarios, y en gran sector del Centro Histórico de la ciudad existen buzones que son un grave peligro, al igual que los cables eléctricos. Esto debe acabar, y para ello iniciaremos una campaña ante lasa denuncias de los propios vecinos”, expresó Manrique en tono tajante.