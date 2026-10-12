La atención de la salud mental en Arequipa enfrenta dificultades debido a la falta de médicos psiquiatras, la precariedad de la infraestructura y la creciente demanda de pacientes.

Esta situación pone en evidencia las brechas que persisten en los servicios especializados, pese a los esfuerzos por acercar la atención psicológica y psiquiátrica a la población mediante los Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC).

Ruperto Dueñas Carpio, jefe de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, señaló que la salud mental constituye actualmente un problema de salud pública a nivel nacional y tiene especial relevancia en Arequipa. Afirma que la región registra una elevada incidencia de intentos de suicidio y atenciones relacionadas con trastornos de ansiedad y depresión.

El funcionario informó que estos problemas fueron priorizados durante el Consejo Provincial de Salud, junto con la anemia infantil y de las gestantes.

FALTA LOCALES

En cuanto a la cobertura, Dueñas precisó que la provincia de Arequipa cuenta con 12 Centros de Salud Mental Comunitario, mientras que en la provincia de Caylloma atienden otros dos. Estos establecimientos disponen de equipos multidisciplinarios integrados por psiquiatras, psicólogos, enfermeras, obstetras, trabajadores sociales y técnicos de enfermería, encargados de brindar atención integral a los usuarios.

Sin embargo, uno de los principales problemas es la falta de infraestructura propia. El jefe de la Red de Salud Arequipa-Caylloma explicó que cuando comenzaron a implementarse estos centros, ninguno contaba con un local propio, por lo que fue necesario recurrir a convenios con municipalidades y otras instituciones para conseguir espacios donde brindar atención.

Como ejemplo, mencionó que el Centro de Salud Mental Comunitaria de Chivay opera en un inmueble de la Beneficencia, mediante un convenio con la municipalidad provincial y la Red de Salud Arequipa-Caylloma. En Majes, el servicio está en un local cedido en uso por Autodema, mientras que el centro de Ayelen se encuentra en un espacio facilitado dentro del establecimiento de salud de Ciudad Blanca. De acuerdo con Dueñas, el Centro de Salud Mental Comunitaria Simón Bolívar es el único que cuenta con infraestructura propia.

Frente a esta situación, las autoridades sanitarias buscan gestionar la construcción de nuevos locales en coordinación con los gobiernos locales, el Gobierno Regional de Arequipa y la Gerencia Regional de Salud. Entre los proyectos mencionados figuran establecimientos para Yura y Socabaya, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención y garantizar espacios adecuados para pacientes y trabajadores.

DÉFICIT DE PERSONAL

En el aspecto de recursos humanos, Dueñas señaló que cada Centro de Salud Mental Comunitaria debería contar con un equipo de entre 22 y 24 trabajadores. Estos grupos incluyen psicólogos, enfermeras, obstetras y personal técnico, además de profesionales médicos responsables de la evaluación y tratamiento de los pacientes. No obstante, reconoció que existe una brecha importante en la disponibilidad de especialistas en psiquiatría.

El funcionario explicó que cada uno de los 12 centros de la provincia de Arequipa debería tener dos psiquiatras, pero la mayoría cuenta solamente con uno. Aunque se realizan convocatorias para cubrir las plazas disponibles, algunos profesionales permanecen apenas uno, dos o tres meses antes de presentar su renuncia, lo que dificulta garantizar la continuidad del servicio.

REMUNERACIÓN

Entre las principales causas de esta rotación figuran las bajas remuneraciones y las condiciones laborales. Dueñas señaló que un psiquiatra puede percibir aproximadamente entre cuatro y cinco mil soles mensuales en el sector, aunque precisó que el monto exacto depende de las condiciones contractuales.

Esta situación lleva a algunos especialistas a buscar mejores oportunidades en otras instituciones, mientras una parte del personal continúa bajo contratos administrativos de servicios (CAS), sin estabilidad laboral.

Ante este panorama, el jefe de la Red de Salud Arequipa-Caylloma consideró necesario aumentar el presupuesto destinado a salud mental, promover el nombramiento de profesionales y mejorar las condiciones económicas y laborales para evitar nuevas renuncias. También destacó que se requiere voluntad política para concretar proyectos de inversión que permitan dotar a los establecimientos de infraestructura propia y ampliar la contratación de especialistas.

Dueñas, también informó que los primeros Centros de Salud Mental Comunitario comenzaron a implementarse aproximadamente entre 2010 y 2012, las necesidades de atención continúan superando la capacidad disponible.