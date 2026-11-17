El exgobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica (53), fue denunciado por un carpintero de 60 años de haberle lanzado una botella de cerveza al rostro mientras se encontraba en una tienda del distrito de Cerro Colorado, provocándole una herida en el labio superior.

Segundino Arocutipa Choque, contó a la policía que el incidente ocurrió a las 3:00 de la tarde de ayer cuando acudió junto a su amigo Tiburcio Mamani a una tienda ubicada en el sector 6 de la Asociación de Vivienda José Luis Bustamante y Rivero para tomar unas cervezas.

El denunciante indicó que en el mismo establecimiento también se encontraba Cáceres Llica acompañado de otro hombre bebiendo. Según su versión, mientras conversaban sobre política, el también excandidato regional en las últimas elecciones, habría reaccionado violentamente y le habría arrojado una botella de cerveza que lo impactó en el lado izquierdo del labio superior.

Tras lo ocurrido el exgobernador se retiró y el agraviado denunció lo ocurrido en la comisaría de Ciudad Municipal.