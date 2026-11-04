Los asegurados de EsSalud en la provincia de Islay enfrentan dificultades para acceder a consultas y exámenes médicos especializados en el Hospital II Manuel de Torres Muñoz de Mollendo. La falta de profesionales y la reducción de citas han generado largas esperas, situación que afecta principalmente a los pacientes que necesitan controles y evaluaciones constantes.

La situación fue denunciada por Ricardo Quispe, quien a través de radio Las Vegas que algunos médicos especialistas fueron trasladados a la ciudad de Arequipa, dejando al establecimiento con menos personal para atender a los asegurados de toda la provincia.

Uno de los servicios afectados sería el área de ecografías, debido a la rotación del médico radiólogo que estaba a cargo de estos exámenes. Según los profesionales de EsSalud, confirmaron a Correo que el hospital debería contar con dos radiólogos, pero solo se tendría uno, lo que limita la atención y retrasa los diagnósticos de los pacientes.

Esta situación también ha provocado que los asegurados tengan que formar largas filas desde la madrugada en los exteriores del hospital para conseguir una cita. Las demoras alcanzarían incluso a quienes necesitan atención en el servicio de emergencia, según la denuncia.

Ante este problema, Ricardo Quispe presentó una denuncia formal ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) y solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para que se fiscalice la gestión de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa.

El denunciante pidió que se restituya el personal médico especializado y se adopten medidas para garantizar la atención continua y oportuna de los asegurados de Mollendo y los demás distritos de Islay.