El regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Rolando Bedregal, anunció acciones legales contra la alcaldesa Ruccy Oscco por responsabilizarlo de la suspensión del servicio de desagüe en el Camal Metropolitano de Río Seco. El corte, ejecutado por Sedapar el 5 de octubre, paralizó el faenado de animales y ocasionó pérdidas económicas a los usuarios.

El conflicto se desató luego de que la alcaldesa cuestionara las gestiones realizadas por Bedregal durante su encargo de la alcaldía para evitar la interrupción del servicio. Ante las acusaciones, Bedregal rechazó ser responsable del corte y aseguró que la alcaldesa había acordado con Sedapar un primer pago de S/ 40 mil y una segunda parte aproximadamente 15 días después, compromiso que, según su versión, no se cumplió.

Añadió que posteriormente se planteó presentar un reclamo por los cobros y que pidió al gerente del camal realizar el trámite, pero este no lo habría presentado antes de la suspensión del servicio. Por ello, atribuyó al funcionario responsabilidad por esa omisión y sostuvo que la deuda corresponde a la administración del establecimiento.