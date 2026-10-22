La caída de rocas volvió a bloquear la carretera Panamericana Sur, esta vez en el sector de La Planchada, en el tramo Atico-Ocoña, en la región Arequipa. Los vehículos quedaron varados a ambos lados de la vía mientras esperaban la llegada de maquinaria para retirar las piedras.

Según reportaron los conductores, el tránsito quedó interrumpido debido a la acumulación de rocas sobre la carretera. La situación genera preocupación entre quienes utilizan esta ruta, pues los desprendimientos se repiten con mayor frecuencia y dificultan el desplazamiento por la zona.

Esta madrugada también se registró una caída de rocas en el kilómetro 760, en el sector de Atico. Horas después, antes de las 8:00 horas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el tránsito fue restablecido tras los trabajos de limpieza de la vía.

Las lloviznas que afectan la costa arequipeña causan estos desprendimientos. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las precipitaciones continuarán hasta el fin de semana en las provincias de Islay, Camaná y Caravelí.

Ante la repetición de estos incidentes, los conductores deben mantenerse atentos a las condiciones de la carretera y a los reportes oficiales antes de viajar por este tramo de la Panamericana Sur.

Cabe recordar que tras el derrumbe y huaicos que se registraron en agosto, el gobierno de Keiko Fujimori con el Gobierno Regional de Arequipa y las municipalidades de Caravelí y Atico, consensuaron en rehabilitar la antigua Panamericana como una medida de prevención ante el inicio del fenómeno El Niño, pero a la fecha no hay avances concretos de la rehabilitación de la vía.