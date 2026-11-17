Un derrumbe de tierra bloqueó la carretera que conecta el distrito de Quechualla con Cotahuasi, capital de la provincia de La Unión, y dejó temporalmente aislados a los pobladores de esta jurisdicción. El deslizamiento ocurrió alrededor del mediodía de hoy martes 17 de noviembre, en el sector de Pucca Pucca.

El desprendimiento de tierra cubrió aproximadamente 50 metros de la vía, impidiendo el paso de vehículos y peatones. Esta situación afecta la actividad económica de ambos distritos.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), hasta el momento no se han registrado personas heridas ni daños a la salud como consecuencia del derrumbe.

Ante la emergencia, las autoridades mantienen el monitoreo de la zona y coordinan con el gobierno local para conocer las condiciones de la vía y las acciones necesarias para retirar el material acumulado y restablecer el tránsito.

Mientras tanto, se coordina el traslado de maquinaria para limpiar la vía de trocha carrozable.