Descontarán a docentes de Arequipa que acataron huelga del Sutep

Los docentes de Arequipa que acataron la huelga convocada por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) podrían ver reducidos sus sueldos. La Gerencia Regional de Educación (GREA) informó que ya se tramita la aplicación de descuentos, luego de que el Ministerio de Educación declaró improcedente la medida de protesta.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, explicó que el Minedu dispuso descontar a los docentes y servidores públicos que no asistieron a sus centros de trabajo durante la jornada de huelga. Precisó que el procedimiento se encuentra en marcha, aunque todavía no se tiene una cifra exacta de los profesores que serían afectados en Arequipa.

Ante esta situación, el dirigente regional del SUTEP, Hammer Villena, solicitó que las horas no trabajadas puedan recuperarse para evitar los descuentos. Según Choque, la propuesta fue elevada al Ministerio de Educación y la GREA espera una respuesta para determinar si puede autorizarse esta alternativa.

El funcionario señaló que, si el Minedu acepta la recuperación de clases, se tramitará la propuesta; de lo contrario, tendrán que aplicar lo dispuesto por el sector. El descuento se calculará por jornada laboral y dependerá del nivel o modalidad educativa, por lo que aún no se precisó cuánto dinero dejarían de percibir los docentes.