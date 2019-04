Después de dos meses, habla la única sobreviviente del accidente en el río Velille

Síguenos en Facebook

“Yo estaba dormida, no vi cómo pasó, cuando desperté la gente gritaba y cuando llegamos al agua, escuché una voz que dijo que rompa la ventana y así salí”, narró a Correo Martha Huallpa, la única sobreviviente de aquel fatídico accidente del 14 de febrero en el río Velille, región Cusco.

Con temor y deseos de no recordar más aquella noche de pesadilla, la joven brevemente señaló que surgió del agua nadando, cuando se percató que ya estaba en la rivera, volteó y vio la silueta de una persona que era arrastrada por el caudal, pero no pudo hacer nada. “ No sé si más abajo salió, pero después de mi nadie más salió”, dijo.

Cuando dejó el río, se dio cuenta que los pasajeros del otro vehículo se encontraban observando el accidente en la oscuridad, sin embargo, nadie pudo hacer nada, debido a la oscuridad de las 2:00 de la madrugada.

ESPERANZA

Ha pasado dos meses desde aquel fatídico accidente donde 16 personas perdieron la vida en el río Velille, luego de que la combi que se trasladaba de Chalhuahuacho-Apurimac a la provincia de Espinar - Cusco cayera al agua y aún haya 9 personas desaparecidas. Después de este tiempo, los familiares aún claman apoyo para encontrarlos sepultarlos.

Germán Cáceres, es el padre Manuel Cáceres (3) y no pierde las esperanzas de su primogénito para enterrarlo junto a su entonces esposa, que también falleció en el accidente.

Germán indicó que los parientes de los 9 desaparecidos retomarán la búsqueda el 22 de abril, luego de que el caudal del río baje considerablemente. Sin embargo, el delegado de los familiares, William Huamaní, hermano del desaparecido arequipeño Renzo Huamaní, indicó que hoy tendrán una reunión y probablemente adelanten la búsqueda conjunta, ante el temor de que los cadáveres hayan sido expulsados a los bordes del río y sean devorados por animales.

Huamaní quien se encuentra en Velille desde febrero pasado con la esperanza de encontrar a su hermano menor, quien fue candidato dos veces para la alcaldía de Majes -El Pedregal, aseveró que a la fecha hay 9 efectivos que continúan con la búsqueda.

“Lo que pedimos es que nos apoyen con la búsqueda, si fuéramos personas adineradas, seguro moverían todo el aparato logístico de todas las instituciones, pero como no tenemos, no nos toman en cuenta. Lo único que queremos es encontrar los cuerpos y llevárnolos”, expresó.

HALLAZGO

El pasado miércoles encontraron un cuerpo en estado de descompocisión en la comunidad Amancay, distrito de Accha en la provincia Paruro, pero aún se desconoce si pertenece a uno de los pasajeros de esa unidad. Solo falta que una familia se someta a las pruebas para establecer la conexión familiar, pues es imposible el reconocimiento visual, ya que el cadáver está en putrefacción.

2 policías continúan con la búsqueda de los cadáveres. Cuatro son de Arequipa y cinco de Cusco.