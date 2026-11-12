La presencia del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue, fue detectada en una vivienda del distrito de Huancarqui, en la provincia de Castilla. Ante este hallazgo, las autoridades de salud realizarán inspecciones casa por casa para identificar posibles criaderos del insecto y evitar que se propague en la localidad.

La Gerencia Regional de Salud (GERESA) y la Red de Salud Castilla, Condesuyos y La Unión desplegaron siete inspectores para revisar las viviendas y verificar si existen recipientes u otros objetos donde el zancudo pueda reproducirse. Las intervenciones se realizan en coordinación con la Municipalidad de Huancarqui.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre cómo llegó el insecto a esta localidad está relacionada con la compra de una planta acuática. Según las primeras indagaciones, el propietario de la vivienda donde se encontró el zancudo indicó que adquirió esta planta a un comerciante procedente de Camaná. Sin embargo, todavía se investiga si esta fue la vía de ingreso del vector.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a las personas que hayan comprado plantas acuáticas a este comerciante acudir al establecimiento de salud más cercano para recibir orientación.

Asimismo, se pidió a los vecinos permitir el ingreso de los inspectores, quienes deberán estar debidamente identificados, para que puedan revisar los depósitos de agua y otros espacios donde podría reproducirse el zancudo.

Entre las principales recomendaciones está lavar y escobillar las paredes internas de los recipientes donde se almacena agua, mantenerlos bien tapados y eliminar objetos que puedan acumular agua.