Un total de 12 presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Orientales” o “Cártel del Caribe Nueva Generación” fueron detenidos durante un megaoperativo realizado desde la madrugada de hoy en Arequipa. La Policía y el Ministerio Público allanaron 11 viviendas en ocho distritos de la región, además de otros inmuebles en la capital.

Las intervenciones en Arequipa se realizaron en el balneario de Tingo, Paucarpata, Miraflores, el sector de Semirrural Pachacútec, en Cerro Colorado, Hunter, Alto Selva Alegre, Cayma y José Luis Bustamante y Rivero.

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Allanamiento a las viviendas que ocupaban “Los orientales” o “Cártel del Caribe Nueva Generación” en Arequipa (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

Los detenidos son, en su mayoría, ciudadanos extranjeros y son investigados por presuntos delitos de sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, organización criminal y trata de personas. Según las investigaciones fiscales, esta red delictiva operaba en Arequipa desde el 2024.

De acuerdo con las indagaciones del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa, a cargo de la fiscal provincial Rosmery Mendoza Palomino, la organización estaría liderada en la región por el ciudadano venezolano Félix Lara Muñoz.

DETENIDOS

Entre los presuntos integrantes identificados también figuran Yohandixon Josué Marín Castellanos, Anthony Janz Torrealba Garrido, José Gregorio Henríquez Bolívar, Óscar Oswaldo Eraso Jojoa, de nacionalidad colombiana; Yanira Giovana Estrada Córdova, de nacionalidad peruana; Miguel Ángel Primera Suárez, Jeimy Tatiana González Ortiz, Jeferson Antonio Zambrano García, Greysmir Sarai Navarro García, Silvana de los Ángeles López Gonzales y Argenis Torres Ortiz.

EXTORSIONES

Las investigaciones fiscales señalan que la organización se habría formado en 2024 bajo la influencia de ciudadanos procedentes de la zona oriental de Venezuela, encabezados por Elías Eliu Pérez Rendón. Pese a que algunos de sus integrantes abandonaron el país después de anteriores operativos policiales, habrían continuado dirigiendo las actividades delictivas desde la clandestinidad, mientras otros ejecutaban las órdenes en Arequipa.

Una de sus principales fuentes de ingresos era la extorsión mediante préstamos bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. Para intimidar a sus víctimas utilizaban llamadas telefónicas, mensajes y videos en los que exhibían armas de fuego. También habrían cometido atentados, como la quema de motocicletas.

Entre los afectados estarían prestamistas informales y personas dedicadas al comercio sexual, a quienes exigían pagos semanales de entre 100 y 200 soles.

DROGAS, BANDAS Y DINERO

Otra de las actividades que se atribuye a esta organización es el tráfico ilícito de drogas. Según la investigación de la Fiscalía, abastecían a microcomercializadores mediante entregas por delivery, coordinadas a través de redes sociales.

Además, habrían recurrido a la violencia para eliminar a bandas rivales, entre ellas “Los Gallegos” y “Los Negritos”, con el propósito de mantener el control de sus actividades ilícitas en la ciudad.

La investigación también permitió identificar el presunto movimiento de grandes cantidades de dinero. Entre 2025 y 2026, la organización habría recaudado aproximadamente 2 millones 003 mil 463 soles, producto de sus actividades criminales.

Para ocultar el origen del dinero, recurrían a estrategias como utilizar cuentas bancarias de familiares y testaferros, además de dividir los depósitos en montos menores para evitar las alertas del sistema financiero.

Los recursos también habrían sido blanqueados mediante negocios que funcionarían como fachada, entre ellos barberías y servicios de remesas. De esta manera, financiaban la compra de vehículos, motocicletas, armas de fuego, celulares y otros recursos utilizados para mantener la estructura de la organización.