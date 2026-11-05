Seis personas fueron detenidas por presuntamente sustraer cables de cobre de una instalación subterránea de Telefónica del Perú, ubicada en la calle Mollendo N.° 200, en el Cercado de Arequipa. Los sospechosos fueron sorprendidos por efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) cuando extraían el material de un buzón subterráneo.

Según información policial, los intervenidos habrían utilizado herramientas y equipos de seguridad para retirar los cables. Durante el operativo, los agentes encontraron 118 segmentos de cable de color negro, cada uno de aproximadamente tres metros de largo, lo que representa unos 354 metros de material.

Además, la Policía incautó dos vehículos, tres teléfonos celulares y diversos instrumentos que habrían sido empleados para cometer el presunto robo.

Los seis detenidos son investigados por el presunto delito de hurto agravado. La Policía los vinculó con una supuesta banda denominada «Los Cableteros de Arequipa», por lo que las investigaciones deberán determinar si están relacionados con otros hechos similares.

Los intervenidos y los objetos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias.