Deuda social aumenta a S/941 millones y causa problemas al Gobierno Regional de Arequipa

La deuda social de maestros sigue causando dolores de cabeza al Gobierno Regional de Arequipa, según el jefe de Planificación y Presupuesto, Javier Rospigliosi, esta se incrementó exponencialmente en los últimos tres años y ya afecta las finanzas de la sede regional porque el Ministerio de Economía (MEF) lo considera como un pasivo.

En el 2017, la deuda era de S/534 millones, pero al 2018 se incrementó en un 25% y llegó a los S/665 millones. En el presente año el aumento es del 40% y llega a S/941 millones.

Asimismo, sostuvo que el número de beneficiarios se incrementó a 15 mil.

PROPUESTA

Ante ello, ayer Rospigliosi presentó un compromiso de ajuste fiscal donde una de las propuestas es presentar un proyecto de ley ante el Consejo Regional para que se modifique el Decreto Legislativo N°1275 y se excluya la deuda en el análisis del marco de responsabilidad y transparencia de los Gobiernos Regionales que realiza el MEF, es decir, que no sea considerada en los estados financieros como un pasivo del GRA, pues debido a esto ni siquiera pueden ejecutar obras por impuestos ni proyectos bajo el sistema de Asociaciones Público Privadas (APP) con cofinanciamiento.

Según Rospigliosi, en los últimos 4 años hasta el 2018 el nivel de gastos en pasivos fue de S/1,527 millones, y en ingresos solo se tuvo S/ 1250 millones. Tienen un déficit de S/272 millones y el motivo fundamental es por la deuda social, pues el Gobierno nacional le atribuye esta deuda al Gobierno Regional de Arequipa.

“El MEF nos está imputando este pasivo de la deuda social pese a que es producto de los Decretos Supremos y normas emitidas por el Gobierno nacional, sin financiamiento, y que son atribuidas a los Gobiernos Regionales”, dijo. Por lo tanto, presentarán este iniciativa dentro de un mes y aplicarán otros compromisos para reducir el déficit, entre ellas, racionalizar la contratación de personal y fusionar tres unidades ejecutoras, como son el Colegio Militar Francisco Bolognesi, el hospital central de Majes y Copasa con otras unidades para racionalizar el gasto. Pero sin duda la estrategia que según Rospigliosi permitiría solucionar el déficit es el proyecto ley para que excluyan la deuda social del análisis de las reglas fiscales de la Dirección de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del MEF. Esto no solo afectó al GRA sino a otros seis Gores, entre ellos Cajamarca y Puno. Precisó que está estrategia no afectaría a los docentes, porque el MEF transfiere recursos todo los años. Finalmente, señaló que los proyectos APP como la Alameda de Yura, donde se ejecutarán viviendas y la última etapa de la vía Arequipa - La Joya, no se verán afectadas porque son APP financiadas.

Beneficiario. Año a año 2 mil beneficiarios más ingresan en la lista para el pago de la deuda, pues presentan sus papeles.

