Un ciudadano extranjero permanecerá ocho meses en prisión preventiva mientras es investigado por el presunto robo de un celular a un adolescente de 17 años, a quien habría amenazado con un arma de fuego en el distrito de San Gregorio, provincia de Camaná.

Se trata de Christian F. Colorado V., de 30 años, investigado por el presunto delito de robo agravado. La medida fue obtenida por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Camaná, a cargo del fiscal provincial Jorge Ernesto Medina Chávez.

El hecho ocurrió al mediodía del 29 de septiembre, cuando el adolescente se encontraba en un taller mecánico esperando que repararan su motocicleta. Según la investigación fiscal, el acusado habría llegado a bordo de otra motocicleta, descendió y lo amenazó con un arma de fuego para quitarle su teléfono celular.

Los agentes de la Policía, el mismo día intervinieron al investigado y encontraron entre sus pertenencias el celular que habría sido arrebatado al menor. El adolescente reconoció el equipo como suyo. La Policía también incautó la motocicleta que habría sido utilizada durante el asalto.

Con estos elementos, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva y sustentó ante el juzgado la existencia de pruebas contra el investigado. El pedido fue declarado fundado y se dispuso su internamiento por ocho meses mientras continúa la investigación preparatoria.